Triester verschenkt 3:1-Führung an Union 12

In der vierten Runde der Oberliga A traf Union 12 vor knapp 40 Zuschauern auf den SC Triester. Austragungsort war die Wienerberg Arena in Favoriten und die Partie leitete der Offiziele Gordan Djurdjic. Nach drei Runden stehen beide Teams schon im Tabellenkeller. Während Triester wenigstens schon zwei Punkte sammeln konnte, hatte die Heimmannschaft noch null Punkte auf dem Konto. Also ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten, um vor dem Abstiegsrennen beziehungsweise keinem direkten Konkurrenten Punkte zu schenken.

Doppelführung für SC Triester

Von der ersten Minute an waren die Gäste sofort in der Partie angekommen. Man übernahm die Rolle der spielbestimmenden Mannschaft und zwang dem Gegner das eigene Spiel auf. Viel Ballbesitz und gutes Kombinationsspiel wurde den Zuschauern präsentiert. Dem Spielverlauf entsprechend belohnt man sich auch nach einer knappen Viertelstunde. Clemens Hollenstein lässt sein Team jubeln, mit einer Einzelaktion. Länger blieb die Partie ruhig, bis zu einer Situation im Strafraum von Triester. Bei einer unübersichtlichen Situation erwischt ein Verteidiger beim Klären statt des Balles den Gegner, Strafstoß. Ab der 30. Spielminute war also wieder alles auf null. Sofort reagierten die Gäste. Nicht einmal fünf Minuten später war der vorherige Abstand wieder hergestellt, 1:2. In weiterer Folge kam aber nicht dazu, die Führung bis zur Pause auszubauen. Somit blieb der zweite Durchgang offen.

Union 12 dreht auf in Durchgang zwei

Nach 15 Minuten Pause standen sich wieder beide Teams gegenüber. Triester wollte die Vorentscheidung, aber Union 12 war nicht bereit sich daheim geschlagen gegeben. Der Wille von Triester wurde aber vorerst belohnt, in Minute 49 konnte man erneut einen besseren Start belohnen. Jetzt stand es 1:3 und man spielte nur noch gegen die Zeit. Nur 10 Minuten später machte man das Spiel aber wieder selbst spannend. Erneut ein Elfmeter für Union 12 und erneut der Anschlusstreffer. Das Spiel geriet nun mehr in die Hände der Gastgeber. In Minute 69 und 79 drehten sie dann auch noch das Spiel. Die Doppelführung der Gäste wurde eingeholt. Union 12 sammeln wichtige drei Punkte in diesem Duell, auch die ersten in dieser Saison. Damit konnte man auch SC Triester in der Tabelle überholen.

Stimme zum Spiel

Christian Klein (Trainer SC Triester)

"Es war ein wirkliche faires Spiel, auch wenn mir natürlich das Ergebnis nicht gefällt. Die Elfer waren auch alle klar und richtig entschieden. Wir haben dann nach dem zweiten Elfer trotz der Führung den Faden verloren. Es fehlt uns aktuell der Wille auf eine Partie deutlich den Deckel zu machen und das Ergebnis einfach herunterzuspielen.

