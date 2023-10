Wacker Wien weiterhin auf Meisterschaftskurs

Details Montag, 16. Oktober 2023 23:48

Am Samstag 9. September empfing der SC Wacker Wien am heimischen Platz den Liesing ASK. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Saisonspiel in der Oberliga A, beide konnten am vergangenen Wochenende einen Sieg feiern und wollten das natürlich wiederholen. Für die Heimmannschaft ist ganz klar, um was es diese Saison geht, die Meisterschaft ist das Ziel. Deswegen sind drei Punkte hier umso wichtiger, vor allem gegen die als eher stark einzuschätzenden Gäste.

Wacker Wien legt vor

Die Hausherren waren von Anfang an sehr bemüht ihr Spiel zu spielen und setzten erste Akzente in der Gefahrenzone. In Minute 18 konnte man sich dann auch zum ersten Mal belohnen. Eine Flanke von rechts durch Emre Canli fand in der Mitte Alberto Zelle als Abnehmer, der auf 1:0 stellte. In weiterer Folge blieb die Heimmannschaft dominant, trotz der Führung wollte man weiterhin spielbestimmend sein und dachte nicht einmal daran, einen Gang runterzuschalten. Bis zur Pause gelang es aber nicht, Überlegenheit in etwas Zählbares zu verwandeln. Die Pausenführung blieb beim knappen 1:0. Damit blieb alles offen für den zweiten Durchgang.

Spannung bis zum Schluss

Am Spielgeschehen und der Rollenverteilung änderte sich nach den 15 Minuten Pause wenig. Nach knapp 10 Minuten kam es dann zu einem erlösendem Treffer, mit dem man die Führung ausbauen konnte. Ein Fehler im Aufbauspiel der Gäste wurde sofort ausgenutzt. Ein direktes Zuspiel nach der Balleroberung auf Alberto Zelle endet mit einem 25 Meter Distanzschuss, keine Chance für den Liesing-Schlussmann. Unruhe kam noch einmal auf, als sich der Torhüter von Wacker Wien spät verletze und man sich noch zusätzlich mit einem Abwehrfehler in Gefahr brachte. Liesing nutzte den Fehler genauso und verkürtzte auf 2:1. In der hitzigen Schlussphase ließen beide Mannschaften Groß-Chancen liegen. Niemand konnte den Entstand von 2:1 noch beeinflussen.

Stimme zum Spiel

Ender Derebasi (Obmann SC Wacker Wien)

"Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir sind froh, dass wir die Druckphase am Ende überstanden haben, leider haben wir das Spiel unnötig spannend gemacht. Diese drei Punkte helfen natürlich sehr bei unserem Ziel und ohne 1b-Mannschaften ist diese Liga auch endlich richtig spannend. Die kommenden Spiele werden entscheidend, wir wollen Meister werden!

