ASK Ober St. Veit und Ankerbrot trennen sich mit 2:2

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:22

In der 7. Runde der Oberliga A empfing Ober St. Veit zu Hause am heimischen ASVÖ 13-Platz den KSV Ankerbrot. An der Tabellensituation war hier kein klarer Favorit von vorne rein zu bestimmen. Für beide geht es hier um wichtige Punkte, man möchte natürlich nicht den Anschluss an die oberen Vereine verlieren. Schlussendlich entscheiden die 90 Minuten am Platz, die von Schiedsrichter Manuel Grossinger pünktlich um 13 Uhr angepfiffen wurden.

Zur Pause noch kein Sieger abzusehen

Anfangs waren es die Gäste ein aggressives Pressingspiel aufzogen und frühe Ballgewinnen erzwingen wollte. Die Heimmannschaft war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz Spiel und brauchte noch einige Minuten, um ein paar Gänge einzulegen. In Minute 13 konnte man dann erfolgreich einen Ballgewinn erzwingen. Lindlgruber schickt Eberle in die Tiefe. Der stellte direkt auf 1:0, jetzt war man in diesem Spiel angekommen, weitere gefährliche Situationen blieben aber vorerst aus. Auf der Gegenseite konnte man nach 25 Minuten den Ausgleichstreffer erzielen. Nach einem abgewehrten Ball kam es aus 20 Metern zu einer Direktabnahme von Enes Taskiran. Damit war alles wieder auf null. Bis zur Halbzeit war es ein hin und her, aber niemand hatte bis zum Pfiff die Nase vorn, mit 1:1 ging es in die Pause.

Keiner entschied das Spiel für sich

Nach dem Wiederbeginn änderte sich wenig im Vergleich zur ersten Halbzeit. Das erste Tor dieses Durchgangs konnte diesmal der KSV Ankerbrot erzielen. In der 53. Spielminute schaltete man schnell nach einer Balleroberung und erzielte das 2:1. Jetzt wollte man die Vorentscheidung und drückte auf das dritte Tor. Doch es sollte nicht sein und wie so oft im Fußball waren Ecken kurz vor Schluss schon immer eine Gefahr. Der eingewechselte Koc sorgte fünf Minuten vor Ende für das 2:2. Bis zum Abpfiff versuchten beide noch das Spiel für sich zu entscheiden, doch es kam zu einer Punkteteilung.

Stimme zum Spiel

Erich Stöfer (Trainer ASK Ober St. Veit)

"Dieses Spiel war ein wahres hin und her über 90 Minuten. Wir brauchten leider etwas, um an diesem Tag in die Gänge zu kommen. Der Gegner war aufjedenfall um einiges stärker als die Tabelle vielleicht vermuten lässt. Wir sind mit dem einen Punkt zufrieden und blicken schon auf die kommende Woche."

