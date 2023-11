Auf Facebook: Wiener Unterhaus-Klub verhöhnt eigenes Team

Details Dienstag, 07. November 2023 09:46

Geschichten, die wohl nur der Amateurfußball schreibt. Die Mannschaft des SC Wacker Wien verlor ihr Match gegen ASK Ober St. Veit am Wochenende in der Oberliga A in Wien mit 0:6 (zum Bericht). Ein herber Rückschlag für den Titelmitfavoriten, dessen Facebook-Team kurz nach dem Spiel für Verwirrung sorgte. Auf der Facebook-Seite von LIGPORTAL Wien fand man nämlich verhöhnende Worte gegenüber der eigenen Mannschaft.

Kein Witz - kurz nach der Niederlage kommentierte der offizielle Facebook-Account von Wacker Wien unser Spielberichts-Posting mit "Somit haben wir uns wohl selbst aus dem Titelrennen genommen … Bravo Jungs".

Mehr Zynismus geht wohl nicht. Man darf gespannt sein, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt.

