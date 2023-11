Wacker Wien fängt sich sechs Treffer bei Ober St. Veit

Details Sonntag, 05. November 2023 22:00

Wacker Wien war durch den wichtigen Sieg gegen einen Rivalen in der letzten Woche sehr positiv gestimmt eine Siegesserie zu starten. Gleich auswärts in Ober St. Veit sollte das auch passieren. Entnimmt ma die Werte aus der Tabelle sind die Gäste auch klar die Favoriten und können hier wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft einfahren. Für die Hausherren aber auch eine gute Möglichkeit sich weiter oben in der Tabelle festzusetzen. Rund 50 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag am ASVÖ 13-Platz ein, um dieses Spiel vor Ort zu verfolgen.

In den Anfangsminuten war Wacker Wien klar dominant und ließ auch zwei sehr gute Chancen liegen. In wieterer Folge war man aber nicht wie gewohnte giftig genug und bemüht in den Zweikämpfen. Dadurch tat man sich auch schwer wirklich einen Rhytmus im Spiel zu finden und Chancen zu kreiren. Nach einem individuellen Fehler in Gästeabwehr macht man sich selbst das leben schwer und Ober St. Veit stellte sofort auf 1:0. Anschließend macht man es sich aber auch nicht grad einfacher. Eine rote Karte zwei Minuten und nach dem Gegentreffer und eine Minute später der nächste Fehler hinten. Innerhalb von drei Minuten stand man zu zehnt und mit zwei Toren Rückstand nur noch am Platz. Bis zur Halbzeit konnte Ober St. Veit ihren Vorteil nicht nutzen. Eher kam noch Wacker Wien mit einem Stangenschuss zu Torgefahr,es bleib beim 2:0 in der Halbzeit.

Ober St. Veit legt nach

Wacker Wien wieder in einer Druckphase, man kommt zu Chancen, aber kein Erfolg für die Gäste. Wie es dann oft im Fußball ist wird sowas auch bestraft und so fing man sich auch in der 67. Spielminute das 3:0. Damit zebrach auch das Spiel der Gäste und der Wiederstand nahm ab. St. Veit hatte in den letzten zehn Minuten dann auch gleich mehrere Erfolge zu verzeichnen. Gleich drei Treffer bis zum Schlusspfiff gab es dann noch, Endstand 6:0.

Stimme zum Spiel

Ender Derebasi (Obmann SC Wacker Wien)

"Ein Debakel statt einem Pflichtsieg. Auswärts tut man sich dort auf so einem kleinen "Spielplatz", vorallem als Mannschaft die Fußball spielt echt schwer. Ja und natürlich bin ich auch sehr enttäuscht...."

Manfred Führer (Trainer SC Wacker Wien)

"Ich erwarte das wir dieses Spiel sofort abhaken, blöd dass wir uns noch gleich für das kommende Spiel geschwächt haben. Die Gegner haben uns einfach mit ihrem robusten und gutem Spiel geschlagen. Jetzt liegt der Fokus auf den letzten drei Spielen, in denen wir punkten möchten."

Nächster Prüfstein für ASK Ober St.Veit ist Union Triester S.C. (Samstag, 18:00 Uhr). Wacker Wien misst sich am selben Tag mit 1. SC Kalksburg-Rodaun (20:00 Uhr).

Oberliga A: ASK Ober St.Veit – SC Wacker Wien, 6:0 (2:0)

92 Patrick Eberle 6:0

87 Philipp Doerler 5:0

84 Philipp Doerler 4:0

67 Robin Jenny 3:0

23 Philipp Doerler 2:0

20 Tobias Pointner 1:0

