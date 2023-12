Ober St. Veit peilt Top 3 an!

Details Montag, 18. Dezember 2023 17:15

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Als ersten Verein der Oberliga A, nehmen wir den ASK Ober St. Veit unter die Lupe. Hierzu stand uns der Sportliche Leiter des Tabellensechsten, Christian Gölles Rede und Antwort. Er ist mit dem Herbst seiner Mannschaft nicht gänzlich zufrieden, hat für das Frühjahr auch in Anbetracht der äußerst starken Konkurrenz ein hochgestecktes Ziel. Außerdem deutete er bereits an, dass im Sommer ein neuer Sportlicher Leiter die Agenden des Vereins übernehmen soll.

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

CG: In der Herbstrunde sind wir hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Die Gründe sind vielfältig, liegen aber hauptsächlich in der fehlenden Konstanz. Es wurden 24 Spieler in der Kampfmannschaft eingesetzt. Wir haben dadurch enorm viele Punkte liegen lassen. Die Platzverhältnisse in den Spämonaten des Jahres haben da ihres dazu beigetragen.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotetial?

CG: Zufrieden kann man mit den Duellen gegen die besserplatzierten Mannschaften (Herbstmeister Cro Vienna 5:0, Wacker Wien 6:0) sein. Wir müssen im Frühjahr besonders in der Abwehr konzentrierter agieren und gegen Mannschaften die defensiv auftreten, bessere Lösungen finden und uns nicht durch Härteeinlagen aus dem Konzept bringen lassen. Uns liegen die spielerischen Lösungen mehr, was auch der 1.Platz in der Fairplay Wertung belegt.

Unsere Trainer leisten eine gute Arbeit aber im Endeffekt müssen die Spieler zur rechten Zeit bereit sein Ihre Leistung auf den Platz zu bringen.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

CG: Im Winter planen wir punktuelle Ergänzungen im Kader vorzunehmen, haben aber absolut keinen Druck da der Kader für die Oberliga eigentlich sehr gut bestückt ist. Auch werden im Frühjahr zwei langzeitverletzte Stammspieler der Kampfmannschaft wieder auf dem Platz stehen. Soweit wir derzeit informiert sind, werden auch ein paar Spieler von uns eine neue Herausforderung suchen und somit haben wir unseren Stamm der Mannschaft zusammen.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

CG: Im Frühjahr, welches eigentlich in den letzten Jahren immer unsere stärkere Saisonhälfte war, erwarten wir uns eine bessere Punkteausbeute, was natürlich auch eine Verbesserung in der Tabelle mit sich bringen sollte. Zum Saisonschluss würden wir gerne mit einem Platz in den Top 3 abschließen. Sollte das gelingen, dann können wir uns im Sommer mit einem neuen Funktionärs-Team (neuer Sportlicher Leiter wird kommen) und teilweise neuen Spielern wieder frischen Schwung holen und neue Zeile setzen.

