Kult-Obmann Derebasi im Gespräch - Wacker hinter Erwartungen!

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Diesmal durften wir uns mit dem Obmann des Oberligisten SC Wacker Wien, Ender Derebasi, unterhalten, der seine Mannschaft im Herbst hinter den Erwartungen sah. Was er für das Frühjahr erwartet und mit welcher Aussage er aufwarten konnte, lest ihr unten.

"Werde mich ein wenig zügeln"

Derebasi hier mit der neuen Soccercamps-Trainerin von Wacker

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

ED: Mit dem Herbst sind wir überhaupt nicht zufrieden. Die Parole war vor der Saison, dass wir Meister werden wollen, das Minimalziel für die Winterpause war Platz 3. Das haben wir nicht geschafft, auf die Spitze fehlen uns sechs Punkte und die müssen wir erstmal aufholen. Wir haben vor allem gegen vermeintlich schwächere Teams Punkte liegen lassen.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

ED: Was mich glücklich macht ist unsere Heimstärke. Wir haben alle unsere Heimspiele gewonnen, konnten im Gegenzug aber nur einen Sieg in der Fremde holen. Zufrieden sein können wir auch mit unserer Offensive, wobei uns ein echter Spielmacher gefehlt hat, weil nicht alle neuen Spieler, von denen es wir uns erhofft haben, einschlagen konnten. In der Defensive haben wir eindeutig noch Verbesserungspotential.

Ein Highlight war aber, dass wir Besiktas schlagen konnten, das ist uns in dieser andauernden Rivalität besonders wichtig.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

ED: Wir haben bereits Transfers getätigt (siehe: SC Wacker Wien macht Ankündigung wahr - Kracher-Transfers für Wolfsrudel). Von diesen erhoffen wir uns natürlich, dass sie uns sofort weiterhelfen.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

ED: Wir wollen Meister werden, ganz klar. Wir haben, wie bereits erwähnt, gegen vermeintlich schwächere Teams verloren. Das müssen wir im Frühjahr abstellen und dann haben wir gegen alle direkten Konkurrenten Heimrecht in den Duellen. Wir hoffen natürlich auf keine Verletzten, dann kann das schon werden.

Trotzdem möchte ich mich in Zukunft etwas zurücknehmen und die Jungs, die sich selber schon genug unter Druck setzen, nicht noch mehr durch die eine oder andere Aussage verunsichern.

