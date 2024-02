Oberliga A: Dreikampf um Meistertitel! Alles entschieden am Tabellenende?

Details Freitag, 16. Februar 2024 22:11

Noch ist Winterpause im Wiener Unterhaus. In wenigen Wochen jagen die Mannschaften aber wieder dem Runden Leder hinterher. Wir haben uns an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut, wie die Rollen in der Oberliga A nach einer halben Saison verteilt sind. Wer hat die besten Chancen auf den Meistertitel? Wer kämpft um den Klassenerhalt?

Dreikampf um den Titel

An der Spitze behauptet sich SK Cro-Vienna mit 10 Siegen, 2 Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 38:17 und 32 Punkten führen sie die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an.

Dicht auf den Fersen folgt Besiktas Wien, das ebenfalls eine starke Saison spielt. Mit 10 Siegen und 3 Niederlagen haben sie sich den zweiten Platz mit 30 Punkten gesichert. Ihr beeindruckendes Torverhältnis von 42:13 zeigt ihre offensive Stärke und ihre Fähigkeit, Spiele zu dominieren.

Auf dem dritten Platz liegt FC Inzersdorf, das mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen insgesamt 29 Punkte sammeln konnte. Trotz eines etwas bescheideneren Torverhältnisses von 33:20 haben sie sich als ernsthafte Konkurrenz erwiesen und werden sicherlich weiterhin um die Tabellenspitze kämpfen.

Spannende Spiele stehen bevor

Auch SC Wacker Wien und Bhf Favoriten haben starke Leistungen gezeigt und sich in den Top 5 platziert. Während SC Wacker Wien mit 8 Siegen und 3 Niederlagen den vierten Platz mit 26 Punkten belegt, steht Bhf Favoriten mit 6 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen auf dem fünften Platz mit 21 Punkten.

In der unteren Hälfte der Tabelle kämpfen Teams wie Kalksburg-Rodaun, FC Union 12, Srbija Wien und Triester S.C. um den Klassenerhalt. Trieser ist bereits abgeschlagen mit nur drei Punkten auf dem Konto. Jedes Spiel kann entscheidend sein. Fußballfans können sich also auf ein spannendes Frühjahr in der Oberliga A freuen.