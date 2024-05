Paukenschlag! Wacker Wiens Kult-Obmann Derebasi tritt zurück: "Ich tue mir das nicht mehr an!"

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:01

"Ich bedanke mich für 5 Jahre Unterhausfussball beim Wfv welcher wieder einmal mit dieser Schiedsrichterbesetzung ihre Farben gezeigt hat. Ich bin fertig mit euch allen!!! Hiermit ist es für mich erledigt." Mit diesen Worten meldete sich Ender Derebasi, der polarisierende Obmann von SC Wacker Wien aus der Oberliga A, am Sonntagabend via Facebook zu Wort. Mit anderen Worten: Derebasi tritt als Obmann zurück. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Ich tue mir das nicht mehr an", so Derebasi, der seit 2018 die Fäden bei den Wackeranern zieht und in der Öffentlichkeit immer wieder mit Aussagen aufregte. Zuletzte bekam er vom Wiener Fußballverband eine Zehn-Spiele-Sperre, weil er einen Funktionär des Verbandes beleidigte. "Das was der Verband in den vergangenen Jahren und vor allem in diesem Frühjahr mit mir aufgeführt hat, ist grenzwertig. Das geht mittlerweile auf die Substanz. Ich muss auch auf meine mentale Gesundheit achten - deswegen ziehe ich mich zurück", so Derebasi, der dem Verband - wie er sagt - gratuliert, ihn zu diesem Schritt bewogen zu haben: "Der Wiener Verband hat jetzt das, was er wollte."

Das Spiel gegen Besiktas am Sonntagnachmittag endete übrigens mit 6:1 zugunsten Besiktas Wien.

