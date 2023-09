Bozan-Dreierpack bei Torfestival von Wiener Akademik gegen Kalksburg-Rodaun

Details Montag, 25. September 2023 16:16

Wiener Akademik zog 1. SC Kalksburg-Rodaun das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste.

Kalksburg-Rodaun geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jonas Ognar das schnelle 1:0 für Wiener Akademik erzielte. Mit einem Tor Vorsprung für Wiener Akademik ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 51. Minute brachte El Emin Bozan das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Für klare Verhältnisse sorgte Wiener Akademik, indem man das 3:0 markierte (55.). Der Referee schickte Amil Kurtisi von 1. SC Kalksburg-Rodaun mit Rot zum Duschen (59.). Bozan gelang ein Doppelpack (70./82.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Durch ein Eigentor von Sasa Jokic-Popovic verbesserte Wiener Akademik den Spielstand auf 6:0 für sich (87.). Wiener Akademik gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Am Ende kam Wiener Akademik gegen Kalksburg-Rodaun zu einem verdienten Sieg.

Wiener Akademik reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Wiener Akademik rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem siebten Platz. In dieser Saison sammelte Wiener Akademik bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

1. SC Kalksburg-Rodaun steht nach vier Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. 3:15 – das Torverhältnis von Kalksburg-Rodaun spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: 1. SC Kalksburg-Rodaun wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft Wiener Akademik auf Rennweger SV (14:00 Uhr), Kalksburg-Rodaun reist tags darauf zu KSV Ankerbrot Monte Laa (17:30 Uhr).

Oberliga A: Wiener Akademik – 1. SC Kalksburg-Rodaun, 7:0 (1:0)

89 Joel Schoenauer 7:0

87 Eigentor durch Sasa Jokic-Popovic 6:0

82 El Emin Bozan 5:0

70 El Emin Bozan 4:0

55 Joel Schoenauer 3:0

51 El Emin Bozan 2:0

9 Jonas Ognar 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.