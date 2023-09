Besiktas Wien deklassiert Srbija Wien vor eigenem Publikum

Details Montag, 25. September 2023 16:15

Besiktas Wiener Adler kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon.





Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel und trafen in der zweiten Minute zur frühen Führung. Besiktas Wien erzielte in der 23. Minute das 2:0. Armin Delahmet baute den Vorsprung von Besiktas in der 26. Minute aus. Bevor es in die Pause ging, hatte Amin Mohamed noch das 4:0 von Besiktas Wiener Adler parat (42.). Das überzeugende Auftreten von Besiktas Wien fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Besiktas Wiener Adler gelang in der 69. Spielminute der fünften Tagestreffer. Ahmet Orhan besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Besiktas Wien (73.). Schlussendlich setzte sich Besiktas mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist SV Srbija Wien auf Platz neun abgerutscht.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Besiktas Wiener Adler freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sechs.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Srbija Wien bei ASK Ober St.Veit an, während Besiktas Wien einen Tag später Liesing ASK empfängt.

Oberliga A: SV Srbija Wien – Besiktas Wiener Adler, 0:6 (0:4)

73 Ahmet Orhan 0:6

69 Mesut Uenal 0:5

42 Amin Mohamed 0:4

26 Armin Delahmet 0:3

23 Mesut Uenal 0:2

2 Eyuep Guener 0:1

