Verrückte acht Derby-Tore bei SK Cro-Vienna gegen SC Bhf Favoriten

Details Samstag, 11. November 2023 22:47

Im Spiel von SK Cro-Vienna BD Gruppe gegen FC Bhf Favoriten gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Die Prognosen für SK Cro-Vienna waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Starker Start der Gastgeber

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Erich Mike traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bhf Favoriten zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Alexander Ertl mit dem Ausgleich zurück. Stefan Kasmader brachte dem Gast nach 33 Minuten die 2:1-Führung. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Doch auch Cro-Vienna zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Ivan Milkovic (39.) und Frano Bosnjak (42.) mit ihren Treffern das Spiel. Der Ligaprimus nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Erneuter Ausgleich

In der 51. Minute war Ertl mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der Folge schickte der Schiedsrichter Zafer Yildirim von FC Bhf Favoriten mit Gelb-Rot zum Duschen (63.). Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Mihajlo Jovanovic von SK Cro-Vienna BD Gruppe in der 74. Minute.

Verrückte Partie

Für das 4:3 zugunsten von SK Cro-Vienna sorgte dann kurz vor Schluss Vid Vlasic, der Cro-Vienna und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Bane Bondokic mit seinem Treffer aus der 90. Minute verantwortlich. Am Ende stand es zwischen SK Cro-Vienna BD Gruppe und Bhf Favoriten pari.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SK Cro-Vienna 26 Zähler zu Buche. Die Offensive von Cro-Vienna in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Bhf Favoriten war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 29-mal schlugen die Angreifer von SK Cro-Vienna BD Gruppe in dieser Spielzeit zu. Acht Spiele währt nun für SK Cro-Vienna die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Bei Bhf Favoriten präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Bhf Favoriten in der Tabelle auf Platz acht. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Bhf Favoriten momentan auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird FC Bhf Favoriten nach unten durchgereicht.

Am kommenden Sonntag tritt Cro-Vienna bei SV Srbija Wien an, während Bhf Favoriten einen Tag zuvor 1. SC Kalksburg-Rodaun empfängt.

Aufstellungen:

Cro-Vienna BD Gruppe: Marko Zivkovic - Vid Vlasic, Ivan Stojanovic, Dusan Jolovic (K), Mario Knezevic - Frano Bosnjak, Mihajlo Jovanovic, Mark Knezevic, Ivan Milkovic - Erich Mike, Drago Durcevic



Ersatzspieler: Antonio Stjepanovic, Dario Jevremovic, Mateo Filipovic, Mate Imre, Simun Romic, Patrik Rezo



Trainer: Anton Grubesic

FC Bhf. Favoriten: Roland Thaqi, Stefan Rupprechter, Emir Sukurica, Johannes Frühstück, Bane Bondokic, Alexander Ertl, Marcel Rader, Stefan Kasmader (K), Dominik Töplitz, Lucas Zoetemelk, Zafer Yildirim



Ersatzspieler: Aleksandar Angeleski, Enes Kaya, Gökhan Duman, Edmond Bytyqi, Sejid Causevic



Trainer: Kurt Seifert

Oberliga A: SK Cro-Vienna BD Gruppe – FC Bhf Favoriten, 4:4 (3:2)

90 Bane Bondokic 4:4

88 Vid Vlasic 4:3

51 Alexander Ertl 3:3

42 Frano Bosnjak 3:2

39 Ivan Milkovic 2:2

33 Stefan Kasmader 1:2

10 Alexander Ertl 1:1

2 Erich Mike 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.