Wacker Wien schlägt Triester SC mit 4:0

Details Sonntag, 19. November 2023 11:47

Der SC Wacker Wien befindet sich aktuell im Titelrennen mit mehreren anderen Vereinen in der Oberliga A. In dieser Runde war man gegen den letzten Platz Triester SC klarer Favorit. Doch auch in solchen Spiel muss man sich erstmal beweisen und klarstellen warum man um die Meisterschaft mitspielt. Die letzten Wochen waren von Ups und Downs geprägt, jetzt möchte man natürlich mit einem schönen Abschluss in die Herbstpause gehen.

Wacker Wien startete gleich mit einem dominanten Auftreten, das auch zu erwarten war. Man überließ vorallem in der ersten Halbzeit auch nichts dem Zufall. Emre Canli stellte gleich nach nichteinmal einer Viertelstunde auf 1:0. Weiter machte Wacker das Spiel und kam immer wieder zu Groß-Chancen. Die nächste nutzte Onur Sahin nach 27 Minuten, 2:0 für die Hausherren. Als schon alle an die Pause dachten wurde Wacker Wien nochmal gefährlich. Eine Minute vor Pausenpfiff sorgte man für das 3:0 durch Ion Valentin Croitoru. Mit einer verdienten Führung ging es dann in die Halbzeit.

Wacker Wien lässt nichts zu

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich wenig am Geschehen. Die Heimmannschaft weiterhin am spielen ohne wirklichen Widerstand. Das große Torfestival bleib aber aus. Lediglich einige Wechsel auf beiden Seiten. Zu Beginn der Schlussviertelstunde legte Wacker Wien aber noch einmal nach. Feyzi Aydin sorgte für den 4:0 Endstand und nach Abpfiff waren auch die drei Punkte eingesammelt.

Stimme zum Spiel

Ender Derebasi (Obmann Sc Wacker Wien)

"Ja der Sieg heute war Pflicht und wir konnten auch die zu erwartende dominante Leistung abliefern. Sowohl hinten als auch vorne wurden alle Forderungen erfüllt, vielleicht hätten wir auch höher gewinnen können. Zu null Spielen freut uns auch immer..."

Wacker Wien machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Triester bleibt ach der Niederlage weiterhin auf dem letzten Platz

Am kommenden Sonntag trifft SC Wacker Wien auf FC Inzersdorf, Union Triester S.C. spielt tags zuvor gegen 1. SC Kalksburg-Rodaun.

Oberliga A: SC Wacker Wien – Union Triester S.C, 4:0 (3:0)

76 Feyzi Aydin 4:0

44 Ion-Valentin Croitoru 3:0

27 Onur Sahin 2:0

14 Emre Canli 1:0

