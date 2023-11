Durch Kantersieg über Srbija Wien: SK Cro-Vienna ist Herbstmeister

Details Sonntag, 19. November 2023 19:42

Srbija Wien kam gegen SK Cro-Vienna mit 1:6 unter die Räder. Cro-Vienna hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Cro-Vienna sichert sich damit eine Runde vor Ende der Herbstmeisterschaft den Herbstmeistertitel, nachdem das direkte Duell gegen Inzersdorf gewonnen werden konnte.

Blitzstart der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Ivan Pranjic markierte in der fünften Minute die Führung. Erich Mike versenkte den Ball in der 20. Minute im Netz von SV Srbija Wien. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Srdan Rosic in der 27. Minute. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Klare Sache

Mit einem schnellen Doppelpack (59./61.) zum 4:1 schockte Ivan Milkovic Srbija Wien. Für das 5:1 von SK Cro-Vienna BD Gruppe sorgte Pranjic, der in Minute 71 zur Stelle war. Vid Vlasic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:1 für SK Cro-Vienna her (89.). Cro-Vienna überrannte SV Srbija Wien förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Srbija Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen SK Cro-Vienna BD Gruppe steht SV Srbija Wien mit dem Rücken zur Wand. Im Angriff weist Srbija Wien deutliche Schwächen auf, was die nur 15 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Heimmannschaft alles andere als positiv.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SK Cro-Vienna 29 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe von Cro-Vienna lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 35 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

SV Srbija Wien kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SK Cro-Vienna BD Gruppe derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Srbija Wien tritt am kommenden Freitag bei FC Bhf Favoriten an, SK Cro-Vienna empfängt am selben Tag Liesing ASK.

Aufstellungen:

Srbija Wien: Filip Kovacevic, Kristian Mitrovic, Bogdan Marcic, Luka Stefanovic, Goran Jevremovic, Ivan Jovanovic, Aleksandar Stevic (K), Srdan Rosic, Lazar Marinkovic, Dusan Milosevic, Marko Ristic



Ersatzspieler: Sasa Zivulovic, Goran Zecevic, Antonio Memoli, Mladen Milosevic



Trainer: Stefan Trifunovic

Cro-Vienna BD Gruppe: Marko Zivkovic - Simun Romic, Vid Vlasic, Ivan Stojanovic, Dusan Jolovic (K) - Frano Bosnjak, Ivan Pranjic, Mateo Filipovic, Ivan Milkovic - Erich Mike, Drago Durcevic



Ersatzspieler: Antonio Stjepanovic, Mark Knezevic, Mario Knezevic, Dario Jevremovic, David Romic, Patrik Pongracic



Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: SV Srbija Wien – SK Cro-Vienna BD Gruppe, 1:6 (1:2)

89 Vid Vlasic 1:6

71 Ivan Pranjic 1:5

61 Ivan Milkovic 1:4

59 Ivan Milkovic 1:3

27 Srdan Rosic 1:2

20 Erich Mike 0:2

5 Ivan Pranjic 0:1

