FC Mauerwerk 1b will Maximum: "Wie viele Punkte man für Klassenerhalt braucht, interessiert mich nicht!"

Die zweite Kampfmannschaft des FC Mauerwerk beendete die Hinrunde in der Oberliga B auf dem 14. Tabellenplatz. Mauerwerk konnte gerade einmal vier Punkte einfahren und ist damit wohl alles andere als zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Abd Allah Abou El-Naga. Wir wollten wissen, was gerade in der Mannschaft passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Abd Allah Abou El-Naga: "Man kann nicht zufrieden sein, wenn man am Ende der Hinrunde Letzter ist. Es liegt sehr viel Arbeit vor uns."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Abd Allah Abou El-Naga: "Es gab einige Höhepunkte für viele junge Spieler, die im Männerfußball debütiert haben und teilweise gute Leistung gezeigt haben."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Abd Allah Abou El-Naga: "Die Winterpause nutzen wir, um komplett abzuschalten."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Abd Allah Abou El-Naga: "Unser Saisonziel ist es, die Liga zu halten."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Abd Allah Abou El-Naga: "Ligaportal ist eine wunderbare Idee, den Amateurfußball zu präsentieren und sich darüber zu informieren."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Kevin Süss: "Wie viele Punkte man für den Klassenerhakt bzw. Meistertitel braucht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht, für uns zählt, dass wir das Maximum in jedem Spiel geben und so möglichst das Maximum mitzunehmen."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Transfers aus?

Kevin Süss: "Wir arbeiten daran, unsere junge Mannschaft, die vor allem aus U18 Spieler besteht, mit ein bisschen Erfahrung zu ergänzen."