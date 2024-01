Oberliga B: Sichert sich der SV Essling dieses Mal den Meistertitel?

Details Freitag, 26. Januar 2024 20:44

Noch ist Winterpause im Wiener Unterhaus. In wenigen Wochen jagen die Mannschaften aber wieder dem Runden Leder hinterher. Wir haben uns an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut, wie die Rollen in der Oberliga B nach einer halben Saison verteilt sind. Wer hat die besten Chancen auf den Meistertitel? Wer kämpft um den Klassenerhalt?

Starke Esslinger

Die Oberliga B erlebt in dieser Saison alles andere als ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze. Der SV Essling setzt sich mit 36 Punkten aus 13 Spielen vor der Konkurrenz an die Spitze und demonstriert dabei seine beeindruckende Form. Mit einem Vorsprung von sechs Punkten führt Essling die Tabelle an und wird das Team to beat in den 13 Partien sein. Detail: Auch im Vorjahr lag man zur Saisonpause mit sechs Punkten voran, gab den Titel aber noch aus der Hand.

Dahinter platziert sich der SV Hirschstetten mit 30 Punkten auf dem zweiten Rang. Die Mannschaft hat bisher ebenfalls eine starke Saison gespielt und wird alles daran setzen, den SV Essling in der Rückrunde noch abzufangen. Das Rennen um den Meistertitel verspricht somit durchaus noch Spannung und enge Spiele.

Verfolger in Stellung

Der SZ Marswiese und der FC Kapellerfeld teilen sich den dritten Platz mit jeweils 24 Punkten. Beide Teams haben noch alle Chancen, sich in der Tabelle zu verbessern und in die Topplatzierungen vorzustoßen. Auch der KSC/FCB Donaustadt liegt mit einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz und wird in den kommenden Spielen versuchen, den Anschluss an die Spitze zu halten.

Die untere Hälfte der Tabelle zeigt einen engen Kampf um den Klassenerhalt. Teams wie Dynamo Wollers, FV 1210 Wien, SC Elite und FC Mauerwerk 1b müssen in der Rückrunde alles geben, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien und den drohenden Abstieg zu verhindern. Besonders der FC Mauerwerk 1b hat mit nur 4 Punkten noch viel Arbeit vor sich, um den Klassenerhalt zu sichern.

Die Wiener Oberliga B verspricht somit auch in der Rückrunde packende Duelle und einen spannenden Wettkampf um die begehrten Plätze. Der SV Essling geht als Spitzenreiter in die nächsten Spiele, doch die Verfolger lauern und werden alles daran setzen, um für eine Überraschung zu sorgen. Fußballfans dürfen sich auf eine aufregende Fortsetzung der Saison freuen.

Foto: SV Essling