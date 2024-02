Das sind die bösen Jungs in der Oberliga B

Details Sonntag, 04. Februar 2024 08:19

Emotionen und Fouls gehören zum Fußball wie Tore. Wir haben uns an dieser Stelle angeschaut, wer in der Oberliga B Wien in der ersten Saisonhälfte die bösen Jungs waren. Wer erhielt die meisten Gelben Karten, wer die meisten Gelb-Roten und Roten Karten? Wir haben uns aber auch angeschaut, wer die fairste Mannschaft ist?

In der aktuellen Fair Play-Wertung der Wiener Oberliga B zeigt sich Ober St.Veit als das fairste Team, da es mit nur 25 Punkten die Spitzenposition einnimmt. Dicht gefolgt von Ankerbrot mit 29 Punkten und Besiktas Wiener Adler mit 30 Punkten. Die Fair Play-Wertung berücksichtigt verschiedene Kriterien, darunter Gelbe Karten, Rote Karten und Gelb/Rote Karten. Die Disziplin und Fairness der Mannschaften sind entscheidende Faktoren in dieser Rangliste.

Rote Karten und Gelb/Rote Karten

Die Liste der roten Karten besteht aus elf Spielern, wobei ein Kicker zwei Rote sah - Mohamed Jonathan Doumbia von 1210 Wien. Auch elf Spieler sahen eine Gelb-Rote Karte.

Die meisten Verwarnungen

Nuri Ilic vom SV Essling kassierte sieben Gelbe. Maximilian Sihler von Royal Persia und Mikail Ünli von Donaufeld 1b sahen je sechs Gelbe. Die Gelbe Karten-Wertung verdeutlicht, dass diese Teams besonders auf die Einhaltung der Spielregeln achten müssen, um in der Fair Play-Wertung nach oben zu klettern.