Details Freitag, 15. März 2024 18:50

So manchem User ist es bereits aufgefallen. Die Spiele von Dynamo Wollers in der Oberliga B, so wie am Freitag gegen Hirschstetten, wurden abgesagt. Warum dem so ist? LIGAPORTAL hat alle Infos.

Wollers hat die Kampfmannschaft aus dem Bewerb genommen. "Aufgrund zu weniger Spieler mussten wir die Kampfmannschaft aus dem Spielbetrieb nehmen", heißt es vom Verein.

