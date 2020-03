SC Nikitsch schießt den ASK Stoob mit 5:1 von eigenem Platz

Details Sonntag, 08. März 2020 23:26

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenzehnte SC Nikitsch in der 17. Runde der 1. Klasse Mitte auf den Tabellenvierzehnten, den ASK Stoob. In der letzten Begegnung konnte nach einem Unentschieden niemand den Platz als Gewinner verlassen. Nikitsch wollte gleich zum Start der Rückrunde das schwache letzte Abschneiden in der Hinrunde vergessen machen und man legte auch einen tollen Auftritt hin.

SC Nikitsch mit dem besseren Start

SC Nikitsch spielte bereits in den Anfangsminuten mutig nach vorne und durfte auch früh den Führungstreffer bejubeln. In der 9. Minute beförderte der Goalgetter vom Dienst, Gabor Savanyo den Ball nach einem schnellen Angriff über die Linie und traf zur frühen Führung. Dies tat dem Spiel der Nikitscher sichtlich gut, denn die frühe Führung stellte die Bemühungen der Stoober unter einen schweren Stern. Zoltan Nemeth legte vor der Halbzeit dann nach, der zweite Treffer war die logische Folge des Spiels. Doch das die Stoober noch lebten bewies man kurz vor der Halbzeit, Adam Rapai gab den Gästen wieder Hoffnung, nur mehr 2:1.

Hausherren ohne wirkliche Probleme

Doch im zweiten Durchgang stellten die Nikitscher dann wieder schnell klar, wer der Herr im Hause ist. Mark Horvath traf in der 48. Minute zum 3:1 ins Tor und ließ die Zuschauer jubeln. Die Entscheidung dann wenig später, allerdings durch einen Stoober. Thomas Ferenczi zeigte nach 50 Minuten Nerven und stellte mit einem bitteren Eigentor auf 4:1. Ein erneuter Treffer von Horvath, der nur mehr Danke sagen musste, besiegelte dann das Schicksal der Gäste. Nach dem Schlusspfiff bejubelte der SC Nikitsch drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SC Unterrabnitz. Der ASK Stoob hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen HRVATI die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





"Ein großes Lob an das gesamte Trainerteam, wir haben das Team in der Vorbereitung wieder auf Vordermann gebracht und das sieht man auch", so Michael Balogh seitens des SC Nikitsch.

Die Besten: Zoltan Balogh, Mark Horvath (beide Nikitsch)

