SC Bad Sauerbrunn II lässt SC Piringsdorf keine Chane

Details Sonntag, 08. März 2020 15:44

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellendreizehnte SC Piringsdorf in der 17. Runde der 1. Klasse Mitte auf den Tabellendritten SC Bad Sauerbrunn II. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 3:0 zugunsten von SC Bad Sauerbrunn II. Und auch diesmal sollten die Sauerbrunner zum Start der Rückrunde dasselbe Ergebnis erzielen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

SC Bad Sauerbrunn II geht früh in Front

Von Beginn an ging es zumeist nur in eine Richtung. SC Bad Sauerbrunn II war auf dem Platz die aktivere Mannschaft und übte Druck auf die gegnerische Abwehr aus, den Gästen gelang der perfekte Start ins Spiel. In Minute 2 setzte sich Dominik Strondl durch und konnte sich als Torschütze zum 0:1 feiern lassen, die frühe Führung brach den Hausherren sichtlich das Genick. In der 33. Minute sorgte der Spielleiter für Farbe im Spiel - Gelb für Julian Schrot. In Minute 43 setzte sich Dominik Knopf im direkten Duell durch, behielt die Nerven und stellte auf 0:2. In der 45. Minute pfiff dann der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickte die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang gab es einen schnellen Treffer zu bejubeln. Erneut Dominik Knopf zeigte in der 47. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellte auf 0:3, was auch quasi bereits die Entscheidung in diesem Duell war. In weiterer Folge wurde die Partie ruppiger. In der 76. Minute sah Dominik Strondl die gelb-rote Karte und ist daraus resultierend im nächsten Spiel gesperrt, eine unnötige Aktion, da das Ergebnis zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab und Bad Sauerbrunn II durfte sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.





Der Beste: Dominik Knopf (Bad Sauerbrunn II)

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten