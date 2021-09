Remis dank „Last-Minute- Wertetics “

Details Montag, 06. September 2021 20:00

Die zweite Mannschaft von Bad Sauerbrunn wurde gegen den SC Kr. Geresdorf am Sonntag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 1:1 nicht hinaus, weder besiegt noch unterlegen. SCG trat gegen den Favoriten SC Bad Sauerbrunn II an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein, der Treffer zum Ausgleich fiel jedoch erst in der letzten Minute.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, Remis lautete das Zwischenresultat. Die Gäste übernahmen nach einiger Zeit das Kommando und versuchten die Defensive der Gastgeber zu knacken. Man kam auch einige Male durch, es fehlte jedoch der letzte Biss vor dem Tor bzw. bei den guten Möglichkeiten war Kroatisch Gerersdorf Keeper Zsolt Payrits zur Stelle und zeigte seine ganze Klasse. So blieb es bis zur Pause bei der Nullnummer.

Später Treffer sorgt für Jubel

In der zweiten Halbzeit dann die Gäste mit etwas mehr Zug zum Tor, dies wurde nach einer Stunde dann auch belohnt, als Kevin Kele zum 0:1 einschob! Die Gäste hatten danach gute Möglichkeiten, dass Spiel endgültig zu entscheiden, doch wieder war Keeper Payrits zur Stelle. Am Ende drückten die Hausherren dann auf das Remis und wurden auch spät belohnt, Szilvester Wertetics sorgte für großen Jubel, als er doch noch zum Ausgleich traf! Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Bad Sauerbrunn II aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht. Bei den Gästen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften.

"Der Punkt geht in Ordnung, wir haben heute gegen ein sehr gutes Team gespielt", so Kroatisch gerersdorf Trainer Wolfgang Werkner.

Die Besten: Zsolt Payrits, Florian Mayer (beide Kroatisch Gerersdorf)

1. Klasse Mitte: SC Kroatisch Geresdorf – SC Bad Sauerbrunn II, 1:1 (0:0)

60 Kevin Kele 0:1

92 Szilveszter Wertetics 1:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!