Gebrauchter Tag für HRVATI - Stoob mit klarem Auswärtssieg!

Details Montag, 25. Oktober 2021 19:15

Ein ordentliches Lebenszechen an diesem Spieltag gab es vom ASK Stoob. Dem vermeintlichen Underdog wusste die SG HRVATI nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 0:3. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, der sich Stoob beugen musste.

Von Beginn weg waren die Stoober ordentlich motiviert und auch das bessere Team. Balint Zsolt Szabo brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn, dies auch verdientermaßen. Tobias Friedl erhöhte den Vorsprung vom ASK Stoob nach 23 Minuten dann sogar auf 2:0, HRVATI wirkte besonders in den ersten 30 Minuten mental müde. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Stoob ohne Probleme

Auch in der zweiten Halbzeit lief das Spiel dann ähnlich ab, Stoob war weiterhin tonangebend und Schimmer unterstrich dies auch mit dem dritten Treffer. Danach schaltete man einen Gang retour und verwaltete den doch klaren Vorsprung bis zum Ende. Im letzten Match der Hinrunde tat der ASK Stoob etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz neun. Stoob bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Auch die SG HRVATI verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2022 bei der zweiten Mannschaft von SC Bad Sauerbrunn wieder gefordert.

"Der Sieg geht vollkommen in Ordnung, wir konnten vor der Winterpause Gott sei Dank noch einmal Punkte holen", so Stoobs Sektionsleiter Kevin Radostics.

Die Besten: David Wenzl, Balint Szabo (beide Stoob)

1. Klasse Mitte: SG HRVATI – ASK Stoob, 0:3 (0:2)

15 Balint Zsolt Szabo 0:1

23 Tobias Friedl 0:2

55 Lajos Daniel Schimmer 0:3

