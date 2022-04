Kroatisch Minihof zurück in der Spur - zwei schnelle Tore reichen für den Sieg

Details Montag, 11. April 2022 12:38

Spannendes Spiel in der 1.Klasse Mitte! Die Differenz von einem Treffer brachte Kroatisch Minihof gegen Weppersdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg vom ASK Weppersdorf bei Kroatisch Minihof geendet.

Die Gäste waren von Beginn weg etwas besser im Spiel, man haderte allerdings mit den vergebenen Möglichkeiten, kurz vor der Halbzeit dann aber ein Doppelschlag, der zuviel für die Hausherren sein sollte. Detre Ivancsics brachte Kroatisch Minihof in der 30. Minute in Front, in der 39. Minute erhöhte Gellert Ivancsics auf 2:0 für den Gast, den Weppersdorfern stand der schock ins Gesicht geschrieben. Es waren die Gäste, die also zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Weppersdorf mit dem Anschluss

Im zweiten Durchgang drückten die Hausherren etwas, lange Zeit hileten die Gäste aber gut dagegen. Lediglich zum Ende wurde es noch einmal spannend, als Peter Schadelbauer den Ball ins Netz bugsierte, der Anschluss für die Hausherren kam jedoch etwas zu spät. So konnten die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Am nächsten Samstag reist Weppersdorf zum Sportverein Loipersbach, zeitgleich empfängt Kroatisch Minihof den SC Piringsdorf.

"Aufgrund der Möglichkeiten, denke ich, dass der Sieg über die 90 Minuten auch in Ordnung geht", so Kroatisch Minihof Funktionär Johann Gruber.

Die Besten: Keine Angabe

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – Kroatisch Minihof, 1:2 (0:2)

82 Peter Schadelbauer 1:2

39 Gellert Ivancsics 0:2

30 Detre Ivancsics 0:1