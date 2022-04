Pöttsching wird der Favoritenrolle gerecht und festigt Platz Zwei

Details Montag, 04. April 2022 21:57

Pöttsching bleibt weiter oben dran! Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für Pöttsching vom Auswärtsmatch bei Neckenmarkt in Richtung Heimat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ASV Pöttsching löste die Pflichtaufgabe in einem umkämpften Spiel. Im Hinspiel hatten die Gäste als 3:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Pöttsching hatte den besseren Start ins Spiel bei etwas matschigen Verhältnissen. Jan Kowanz nutzte die Chance für Pöttsching und beförderte in der 13. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Neckenmarkt hatte wenig später durch Marc Varga die dicke Chance auf den Ausgleich, doch es blieb bei der Pöttschinger Führung. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Lang mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel weiterhin lange offen. Neckenmarkt hielt überraschend gut und lange dagegen, am Endemusste man sich aber dennoch geschlagen geben. Matthias Lang sorgte mit seinem Treffer in der 75.Minute für die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Momentan besetzt Neckenmarkt dadurch weiterhin den ersten Abstiegsplatz. Dem Heimteam muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Mitte markierte weniger Treffer als der UFC Neckenmarkt. Nach dem Erfolg über Neckenmarkt festigt der ASV Pöttsching den zweiten Tabellenplatz. Als Nächstes steht für den UFC Neckenmarkt eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen die SG HRVATI. Pöttsching empfängt parallel den SC Kroatisch Geresdorf.

"Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, so offen muss man sein. Der Sieg hätte am Ende auch höher ausfallen können, aber auch ein Remis war durchaus möglich, das Spiel stand an der Kippe", so Pöttschings Sektionsleiter Mag. Philipp Eckhardt.

Der Beste: Matthias Lang (Pöttsching)

1. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – ASV Pöttsching, 0:2 (0:1)

75 Matthias Lang 0:2

13 Jan Kowanz 0:1