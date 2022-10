Erfolgsserie von MSV 2020 setzt sich gegen Piringsdorf trotz hartem Kampf fort

Details Montag, 03. Oktober 2022 22:16

Man bleibt weiter Tabellenführer in Mattersburg! Am Sonntag trafen Piringsdorf und der MSV 2020 aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:0 für sich. Pflichtgemäß strich so der Mattersburger Sportverein 2020 gegen den SC Piringsdorf drei Zähler ein, das Spiel war jedoch knapper, als man dies vielleicht zu beginn erwaten durfte.

Bereits im ersten Durchgang war klar, dass es für den Favoriten kein Spaziergang werden würde, denn Piringsdorf stand hinten extrem gut und machte es den Gästen zunehmend schwerer. Torlos ging es somit zur Halbzeitpause in die Kabinen, die Mattersburger hatten in den ersten 45 Minuten noch nicht das richtige Rezept für den Durchbruch.

Verschossener Elfer als Knackpunkt

In der zweiten Halbzeit dann zwei Knackpunkte für die tapferen Hausherren. Zunächst bekam man die Ampelkarte und musste mit einem Mann weniger auskommen. Danach bekam man einen Elfer zugesprochen, doch die Hausherren verschossen den Penalty, danach war man sichtlich gebrochen und die Gäste nutzten jetzt das Momentum. Erion Berdynaj brach dann für den MSV 2020 den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Harvey Ortner versenkte die Kugel zum 2:0 für den Spitzenreiter (68.), wenig später war die Partie also mit einem Doppelschlag beendet. Am Schluss schlug so der Mattersburger Sportverein 2020 Piringsdorf mit 2:0. Am kommenden Sonntag tritt Piringsdorf beim UFC Neckenmarkt an, während Mattersburg zwei Tage zuvor die SPG HRVATI empfängt.

"Wir wussten vorab, dass es kein leichtes Spiel wird, wir hatten zwar viel Ballbesitz, uns wurde das Leben aber sehr schwer gemacht", so MSV Erfolgscoach Josef Kühbauer.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – Mattersburger Sportverein 2020, 0:2 (0:0)

