Kobersdorf feiert Dreipunkter in Freitagabendspiel gegen HRVATI

Am Freitagabend ging im Zuge der 16. Runde in der 1. Klasse Mitte das Duell zwischen Kobersdorf und SPG HRVATI über die Bühne, welches die Hausherren klar und deutlich für sich entschieden - 3:0 der Endstand. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Kobersdorf ein 2:1-Sieger feststand.

Souveräne Angelegenheit

David Wilfinger sorgte für den ersten und einzigen Treffer in Hälfte eins, als er in Minute 33 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt Kobersdorf die Nase knapp vorn. Balazs Petro erhöhte den Vorsprung von Kobersdorf nach 56 Minuten auf 2:0 und besorgte damit die Vorentscheidung. Dejan Lukic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kobersdorf (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kobersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG HRVATI.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Kobersdorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit dem Sieg knüpfte Kobersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kobersdorf neun Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Trotz der Niederlage behält HRVATI den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Kobersdorf ist am Samstag (16:30 Uhr) bei ASK Raiding zu Gast. HRVATI hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 15.04.2023 gegen Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SPG HRVATI, 3:0 (1:0)

84 Dejan Lukic 3:0

56 Balazs Petro 2:0

33 David Wilfinger 1:0

