Mühevoller 1:0 Sieg des MSV 2020 in Weppersdorf

Details Samstag, 01. April 2023 10:07

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stand der SV Mattersburger Sportverein 2020, der am Freitagabend in der 1. Klasse Mitte zum ASK Weppersdorf reisen musste. Die Gäste haben ihre Tabellenführung in der 1. Klasse Mitte untermauert: Die Kühbauer-Truppe gewann eine durchwachsene Partie in Weppersdorf mit 1:0. Nun können die Mattersburger voller Selbstbewusstsein in das Spitzenspiel am kommenden Wochenende gegen die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin gehen und womöglich ihre Tabellenführung ausbauen

Erste Halbzeit geht voll an die Gäste

Von Beginn an drückten die Gäste der Partie ihren Stempel auf, beherrschten das Mittelfeld und kamen durch Harvey Ortner und Philip Knotzer zu optimalen Torchancen. In der 30. Minute der erste Torjubel der mitgereisten Mattersburger Fans, als Harvey Ortner den Ball zur 1:0 Führung einlochte. Von den Hausherren sah man eine gute Tormöglichkeit, diese konnten sie aber nicht verwerten. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Zweite Halbzeit ohne nennenswerte Vorkommnisse

In der zweiten Halbzeit kann man ganz nicht genau sagen, ob die Weppersdorfer besser geworden sind oder die Gäste schlechter. Es entwickelt sich ein Geplänkel zwischen den beiden Strafräumen, ohne dass eine große Spannung aufkam. Gelegentliche Konter der Auswärtigen wurden nicht zu Ende gespielt, es gab keine zwingenden Torchancen.

Stimme zum Spiel

Josef Kühbauer, Trainer SV Mattersburger Sportverein 2020:

„Es war kein Klasse-Spiel, in der ersten Halbzeit waren wir überlegen, hätten höher führen müssen, in der zweiten Halbzeit haben wir unsere Konter nicht gut zu Ende gespielt. Mit der Leistung meiner Mannschaft war ich in der ersten Halbzeit zufrieden, in der Zweiten nicht. Wir haben etliche junge willige Burschen in der Mannschaft und die werden von Spiel zu Spiel besser. Die Saison ist noch jung und die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben und die Tabellenführung verteidigen konnten, nach dem ‚wie‘ fragt in einer Woche keiner mehr.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei