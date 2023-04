Kaisersdorf wahrt mit Heimsieg über Geresdorf Anschluss an Leader MSV 2020

Details Sonntag, 02. April 2023 07:22

Kaisersdorf/Markt St. Martin setzte sich am Samstagnachmittag unter dem Deckmantel der 16. Runde gegen SC Kr. Geresdorf mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin keine Zweifel aufkommen und pirscht sich weiter an den Leader MSV 2020 heran. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Tore erst nach dem Kabinengang

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Sebastian Sommer brachte Kaisersdorf/Markt St. Martin in der 50. Spielminute in Führung. Besart Toska versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (56.) und sorgte damit rasch nach Wiederbeginn für eine Vorentscheidung. Für Sebastian Domnanovich von SC Kroatisch Geresdorf war die Partie in der 71. Minute vorzeitig beendet, als dieser mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde. Auch Lorandt Schuller, der Trainer der Heimelf, sah Rot. Manuel Wiedenhofer stellte schließlich in der 88. Minute den 3:0-Sieg für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin sicher.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Hausherr beim Sieg gegen Kr. Geresdorf verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin weiter verheißungsvoll aus. In der Defensive von SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin griffen die Räder ineinander, sodass Kaisersdorf im bisherigen Saisonverlauf erst neunmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Hausherren knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kaisersdorf/Markt St. Martin elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

SC Kr. Geresdorf musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Mit insgesamt 35 Zählern befindet sich Kaisersdorf/Markt St. Martin voll in der Spur. Die Formkurve von SC Kroatisch Geresdorf dagegen zeigt nach unten.

SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei Mattersburger Sportverein 2020 an. Einen Tag später empfängt SC Kr. Geresdorf SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – SC Kroatisch Geresdorf, 3:0 (0:0)

88 Manuel Wiedenhofer 3:0

56 Besart Toska 2:0

50 Sebastian Sommer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei