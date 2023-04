Drei Treffer in der Schlussphase: Nikitsch mit dem "Dreier" bei Neckenmarkt

Details Sonntag, 23. April 2023 19:36

SC Nikitsch erreichte einen 3:1-Erfolg bei UFC Neckenmarkt. Auf dem Papier ging Nikitsch als Favorit ins Spiel gegen Neckenmarkt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Match ging im Zuge der 19. Runde über die Bühne. Das Hinspiel hatte SC Nikitsch erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Spannend bis zum Schluss

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Andras Horvath brach für Nikitsch den Bann und markierte in der 72. Minute die Führung. In der 85. Minute erzielte Lukas Pavitschitz das 1:1 für UFC Neckenmarkt. Der Start einer furiosen Schlussphase: In der 88. Minute überwand SC Nikitsch die Abwehr von Neckenmarkt und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - die Gäste waren also wieder in Front. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Roland Toth für einen Treffer sorgte (91.) und die Entscheidung besorgte. Schlussendlich reklamierte Nikitsch einen Sieg in der Fremde für sich und wies UFC Neckenmarkt in die Schranken.

Neckenmarkt stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Mitte und hat bereits 48 Gegentreffer kassiert. Mit lediglich zwei Zählern aus 16 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von UFC Neckenmarkt zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Gegen SC Nikitsch verlor Neckenmarkt bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Nikitsch holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Durch den Erfolg verbesserte sich der Gast im Klassement auf Platz zehn. SC Nikitsch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Nächster Prüfstein für UFC Neckenmarkt ist SC Kroatisch Geresdorf auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Nikitsch misst sich zur selben Zeit mit SC Piringsdorf.

1. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – SC Nikitsch, 1:3 (0:0)

91 Roland Toth 1:3

88 Gergoe Dan 1:2

85 Lukas Pavitschitz 1:1

72 Andras Horvath 0:1

