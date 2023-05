Gnadenlos abgeschossen: Kaisersdorf führt Schlusslicht Neckenmarkt vor

Details Montag, 01. Mai 2023 19:49

Am Montagnachmittag gelang Kaiserdorf im Zuge des Nachtrag-Matches gegen Neckenmarkt ein deutlicher 7:0-Heimsieg. Im Hinspiel hatte SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin durch einen 3:0-Erfolg bei Neckenmarkt die drei Punkte eingefahren.

Frohes Bestschießen

Kaisersdorf/Markt St. Martin legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Gabor Markus aufhorchen (13./15.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Patrik Bence Jurik das 3:0 für die Heimmannschaft (44.). SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Markus sorgte mit einem lupenreinen Hattrick bereits für das 6:0 (54./74./82.) aus der Perspektive von Kaisersdorf/Markt St. Martin. Kevin Pauer besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für die Hausherren (88.). Am Ende fuhr SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin einen deutlichen Sieg ein.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Neckenmarkt festigte Kaisersdorf/Markt St. Martin den zweiten Tabellenplatz. An der Abwehr gibt es so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste Kaisersdorf/Markt St. Martin bislang hinnehmen. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kaisersdorf/Markt St. Martin zwölf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Hausherren erfreulich, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 52 Gegentreffern hat UFC Neckenmarkt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,25 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Neckenmarkt nur einen Zähler.

Das nächste Mal ist Kaisersdorf/Markt St. Martin am 07.05.2023 gefordert, wenn man bei ASK Raiding antritt. UFC Neckenmarkt empfängt schon am Sonntag Mattersburger Sportverein 2020 als nächsten Gegner.

1. Klasse Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – UFC Neckenmarkt, 7:0 (3:0)

88 Kevin Pauer 7:0

82 Gabor Markus 6:0

74 Gabor Markus 5:0

54 Gabor Markus 4:0

44 Patrik Bence Jurik 3:0

15 Gabor Markus 2:0

13 Gabor Markus 1:0

