"XXL-Comeback" hievt Mannersdorf zum Heimsieg über Loipersbach

Details Freitag, 25. August 2023 22:35

Am Freitagabend gelang dem UFC Mannersdorf im Heimspiel der 2. Runde in der 1. Klasse Mitte ein heroisches Comeback gegen den Sportverein Loipersbach, konnte ein 0:2-Pausenrückstand noch zu einem 3:2-Vollerfolg gedreht werden.

Trendumkehr in Durchgang zwei

Zoltan Varga traf vor 200 Zuschauern nach 29 Minuten zur Führung für Loipersbach. Zalan Jano schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 50. Minute brachte Daniel Zoltan Illes den Ball im Netz von Sportverein Loipersbach unter und sorgte mit seinem Anschlusstreffer aus einem Freistoß heraus für den Beginn der Trundwende. Die komfortable Halbzeitführung von SV Loipersbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Tamas Botos schoss den Ausgleich in der 70. Spielminute. Loipersbach kam nicht mehr ins Spiel zurück, Illes brachte UFC Mannersdorf sogar in Führung (75.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte Sportverein Loipersbach das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

UFC Mannersdorf tritt am kommenden Samstag bei SC Kroatisch Geresdorf an, Sportverein Loipersbach empfängt am selben Tag SC Unterpullendorf.

1. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – Sportverein Loipersbach, 3:2 (0:2)

75 Daniel Zoltan Illes 3:2

70 Tamas Botos 2:2

50 Daniel Zoltan Illes 1:2

36 Zalan Jano 0:2

29 Zoltan Varga 0:1

