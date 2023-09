HRVATI verpasst Comeback bei Kobersdorf denkbar knapp

Details Freitag, 01. September 2023 22:51

Im Spiel von Kobersdorf gegen SPG HRVATI gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es am Freitag im Rahmen der 3. Runde in der 1. Klasse Mitte 3:2 zugunsten von Kobersdorf.

Comeback bleibt verwehrt

Balazs Petro brachte Kobersdorf in der 29. Minute in Front. HRVATI schwächte sich schon früh, als David Janos Kelemen mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (33.). Zur Pause reklamierte Kobersdorf eine knappe Führung für sich. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Matyas Krizsonits verantwortlich (47.). Mit dem 3:0 von Petro für Kobersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Benjamin Pogonyi schoss die Kugel zum 1:3 für SPG HRVATI über die Linie (88.). Kurz darauf traf David Grubits in der Nachspielzeit für die Gäste (91.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und HRVATI deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich SPG HRVATI noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Mit diesem Sieg zog Kobersdorf an HRVATI vorbei auf Platz vier. SPG HRVATI fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, tritt Kobersdorf bei SC Piringsdorf an, schon einen Tag vorher muss HRVATI seine Hausaufgaben bei der Reserve von ASV Draßburg KM erledigen. Los geht es ebenfalls um 16:30 Uhr.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SPG HRVATI, 3:2 (1:0)

91 David Grubits 3:2

88 Benjamin Pogonyi 3:1

59 Balazs Petro 3:0

47 Matyas Krizsonits 2:0

29 Balazs Petro 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.