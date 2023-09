Torfestival zwischen Nikitsch und Draßburg II endet mit Heimsieg

Details Freitag, 01. September 2023 22:52

Nikitsch und die Reserve von Draßburg lieferten sich ein wahres Torfestival, das im Rahmen der 3. Runde in der 1. Klasse Mitte schließlich mit 4:3 endete.

Torreigen auf beiden Seiten

Patrick Derdak brachte ASV Draßburg KM II in der vierten Spielminute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Elmir Hrustanbegovic den Vorsprung der Gäste. Für das 1:2 von SC Nikitsch zeichnete Dominik Adam Csomos verantwortlich (21.). Den Gastgebern gelang mithilfe von ASV Draßburg II der Ausgleich, als Dejan Cosic das Leder in das eigene Tor lenkte (32.). Dejan Cosic nutzte die Chance für Draßburg II und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 3:2 ins Netz. ASV Draßburg KM II nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mit seinem Platzverweis (54.) erwies Raphael Schuster seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet ASV Draßburg II gehörig unter Druck. Nikitsch traf in der 68. Minute zum Ausgleich durch Attila Hajos. Acht Minuten später ging SC Nikitsch durch den zweiten Treffer von Csomos in Führung. Die Zeichen standen auf Sieg für Draßburg II, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Bei Nikitsch präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). In dieser Saison sammelte SC Nikitsch bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von ASV Draßburg KM II bei.

Mit diesem Sieg zog Nikitsch an ASV Draßburg II vorbei auf Platz zwei. Draßburg II fiel auf die dritte Tabellenposition.

Am Freitag empfängt SC Nikitsch Sportverein Loipersbach. ASV Draßburg KM II erwartet am Samstag SPG HRVATI.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – ASV Draßburg KM II, 4:3 (2:3)

76 Dominik Adam Csomos 4:3

68 Attila Hajos 3:3

34 Dejan Cosic 2:3

32 Eigentor durch Dejan Cosic 2:2

21 Dominik Adam Csomos 1:2

15 Elmir Hrustanbegovic 0:2

4 Patrick Derdak 0:1

