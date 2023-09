SV Loipersbach siegt bei Nikitsch

Details Freitag, 08. September 2023 22:43

Sportverein Loipersbach gewann am Freitag gegen Nikitsch mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Erfolg für den Gast

Fabian Kruse brachte SV Loipersbach in der 23. Minute nach vorn. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Zoltan Varga den Vorsprung der Gäste auf 2:0 (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Wenige Minuten später verkürzte SC Nikitsch auf 1:2 (64.) durch Attila Hajos. In der 81. Minute brachte Abel Kulcsar das Netz für Loipersbach zum Zappeln. Am Ende schlug Sportverein Loipersbach Nikitsch auswärts.

Durch diese Niederlage fällt SC Nikitsch in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Das bisherige Schlusslicht, SV Loipersbach, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position neun.

Nikitsch hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt.

Nächster Prüfstein für den Gastgeber ist auf gegnerischer Anlage SC Kroatisch Geresdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Loipersbach mit der Zweitvertretung von ASV Draßburg KM (16:00 Uhr).

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – Sportverein Loipersbach, 1:3 (0:2)

81 Abel Kulcsar 1:3

64 Attila Hajos 1:2

41 Zoltan Varga 0:2

23 Fabian Kruse 0:1

