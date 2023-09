Am "Platz der Sonne": Draßburg II schenkt HRVATI fünf Treffer ein

Details Samstag, 09. September 2023 21:44

Bei der Zweitvertretung von ASV Draßburg KM gab es für HRVATI nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:5, als man sich in Runde vier der 1. Klasse Mitte gegenüberstand.

Kantersieg für die "zweite Garnitur"

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASV Draßburg II bereits in Front. Elmir Hrustanbegovic markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrick Derdak (7.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benjamin Pogonyi in der elften Minute, er traf zum Anschlusstreffer. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Draßburg II einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der Spitzenreiter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 ein (51.) - Matej Sabados traf. In der 73. Spielminute setzte sich ASV Draßburg II erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1 - Matej Sabados schnürte seinen Doppelpack. Daniel Blazevic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Draßburg II (79.). Zu allem Überfluss musste Igor Skrlec von SPG HRVATI mit Gelb-Rot vom Platz (80.). Letztlich kam ASV Draßburg KM II gegen das Schlusslicht zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Bei ASV Draßburg II präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Die errungenen drei Zähler gingen für Draßburg II einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat ASV Draßburg KM II momentan auf dem Konto.

In der Defensivabteilung von HRVATI knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. In dieser Saison sammelte HRVATI bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft ASV Draßburg II auf Sportverein Loipersbach, HRVATI spielt tags zuvor gegen SC Piringsdorf.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SPG HRVATI, 5:1 (2:1)

79 Daniel Blazevic 5:1

73 Matej Sabados 4:1

51 Matej Sabados 3:1

11 Benjamin Pogonyi 2:1

7 Patrick Derdak 2:0

4 Elmir Hrustanbegovic 1:0

