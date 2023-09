Kobersdorf feiert ersten Saison-Auswärtssieg bei Piringsdorf

Details Sonntag, 10. September 2023 19:30

Am Sonntag verbuchte Kobersdorf einen 3:1-Erfolg gegen SC Piringsdorf, als man sich an Spieltag vier in der 1. Klasse Mitte gegenüberstand.

Anschlusstor nur für Ergebnis-Kosmetik

David Wilfinger ließ sich in der neunten Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Kobersdorf. Nach astreiner Linksflanke hielt der den Fuß hin und traf zur Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging Kobersdorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Für das zweite Tor von Kobersdorf war Balazs Petro verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:0 per herrlichem Freistoß besorgte. Für das 3:0 zugunsten von Kobersdorf sorgte dann kurz vor Schluss Matyas Krizsonits, der Kobersdorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Nach wunderbarem Spielzug über rechts vollendete er via Kopfball. Kurz darauf traf Markus Schuneritsch in der Nachspielzeit für Piringsdorf (94.). Am Schluss gewann Kobersdorf gegen das Heimteam.

SC Piringsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte SC Piringsdorf bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Kobersdorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang drei. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat Kobersdorf derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Piringsdorf zu SPG HRVATI, gleichzeitig begrüßt Kobersdorf ASV Pöttsching auf heimischer Anlage.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – Kobersdorf, 1:3 (0:1)

94 Markus Schuneritsch 1:3

90 Matyas Krizsonits 0:3

61 Balazs Petro 0:2

9 David Wilfinger 0:1

