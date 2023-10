Csomos schnürt Doppelpack gegen Kroatisch Minihof

Details Samstag, 30. September 2023 21:07

SC Nikitsch erreichte einen 2:0-Erfolg bei Kroatisch Minihof am siebten Spieltag.

Doppelpack = Matchwinner

Dominik Adam Csomos brachte Kroatisch Minihof in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Das Heimteam brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Nikitsch hatte bis zur Pause Bestand. Csomos schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). Die 0:2-Heimniederlage von Kroatisch Minihof war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Kroatisch Minihof belegt momentan mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte Kroatisch Minihof bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage von Kroatisch Minihof bleibt angespannt. Gegen SC Nikitsch musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Sieg über Kroatisch Minihof, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Nikitsch von Höherem träumen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Nikitsch.

Kroatisch Minihof tritt am kommenden Samstag bei Sportverein Loipersbach an, Nikitsch empfängt am selben Tag Kobersdorf.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – SC Nikitsch, 0:2 (0:1)

70 Dominik Adam Csomos 0:2

12 Dominik Adam Csomos 0:1

