Ereignisreiche Partie zwischen HRVATI und Mannersdorf endet remis

Im Spiel von SPG HRVATI gegen UFC Mannersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Spätes Comeback des Gastes

Marko Novokmet brachte Mannersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der sechsten via Freistoß und 42. Minute vollstreckte. Mit der Führung für HRVATI ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von UFC Mannersdorf bejubelte Karl Steinzer (64.). Für das 3:1 von SPG HRVATI zeichnete Benjamin Pogonyi verantwortlich (75.). Marcel Herold verkürzte für Mannersdorf später in der 88. Minute auf 2:3. Mark Varga sicherte dem Gast das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Varga den 3:3-Endstand her (92.). Am Ende stand es zwischen HRVATI und UFC Mannersdorf pari.

SPG HRVATI muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam hat bisher alle fünf Punkte zuhause geholt. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von HRVATI liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 16 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz von SPG HRVATI bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für HRVATI, sodass man lediglich zwei Punkte holte.

Mannersdorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Mit 24 Toren fing sich UFC Mannersdorf die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mitte ein. Zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Mannersdorf bei. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte UFC Mannersdorf nur vier Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste HRVATI die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich SPG HRVATI trotzdem und steht nun auf Rang elf.

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist SPG HRVATI zu SC Unterpullendorf, tags zuvor begrüßt Mannersdorf SC Piringsdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 18:00 Uhr.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – UFC Mannersdorf, 3:3 (2:0)

92 Mark Varga 3:3

88 Marcel Herold 3:2

75 Benjamin Pogonyi 3:1

64 Karl Steinzer 2:1

42 Marko Novokmet 2:0

6 Marko Novokmet 1:0

