Kobersdorf feiert Heimsieg in packender Partie gegen Unterpullendorf

Unterpullendorf kassierte eine 2:4-Niederlage gegen Kobersdorf. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kobersdorf die Nase vorn.

Kehrtwende der Heimischen

SC Unterpullendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Balazs Vidak traf in der sechsten Minute zur frühen Führung ins kurze Eck. Bereits in der 15. Minute erhöhte der Gast den Vorsprung - ein wunderschönes Freistoßtor von David Földvarszki. Lucas Fahnler war es, der in der 30. Minute den Ball im Tor von Unterpullendorf unterbrachte und für den Anschlusstreffer sorgte. Balazs Petro nutzte die Chance für Kobersdorf und beförderte in der 39. Minute das Leder via Fallrückzieher zum 2:2 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Petro brachte SC Unterpullendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48. und 95. Minute vollstreckte. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Manuel Herkovich von Unterpullendorf noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab SC Unterpullendorf die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Kobersdorf siegte und sprang auf die Pole Position. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Unterpullendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer von Kobersdorf in dieser Spielzeit zu.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Während SC Unterpullendorf damit nach fünf ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Kobersdorf mit dem fünften Sieg und dem fünften Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Kobersdorf stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei SC Nikitsch vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Unterpullendorf SPG HRVATI.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SC Unterpullendorf, 4:2 (2:2)

95 Balazs Petro 4:2

48 Balazs Petro 3:2

39 Balazs Petro 2:2

30 Lucas Fahnler 1:2

15 David Foeldvarszki 0:2

6 Balazs Vidak 0:1

