HRVATI mit dem überraschenden Gastspielerfolg bei Unterpullendorf

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:44

SPG HRVATI errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über SC Unterpullendorf. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Unterpullendorf, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Turnaround der Gäste

Für das erste Tor sorgte Dominik Hunor Csak. In der siebten Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze und stellte auf 1:0 für den Favoriten. Manuel Fazekas nutzte die Chance für HRVATI und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Benjamin Pogonyi stellte die Weichen für SPG HRVATI auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Fazekas den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Schließlich strich HRVATI die Optimalausbeute gegen SC Unterpullendorf ein.

SC Unterpullendorf stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei SC Piringsdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SPG HRVATI SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – SPG HRVATI, 1:3 (1:1)

90 Manuel Fazekas 1:3

46 Benjamin Pogonyi 1:2

35 Manuel Fazekas 1:1

7 Dominik Hunor Csak 1:0

