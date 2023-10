"Vier gewinnt" für Piringsdorf bei Mannersdorf

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:46

UFC Mannersdorf blieb gegen SC Piringsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Partie ging an Spieltag 8 über die Bühne.

Klare Angelegenheit

Oliver Hofmann war es, der vor 250 Zuschauern für Piringsdorf den Führungstreffer besorgte (17.) - beim ersten Versuch konnte der Torhüter noch abwehren, beim Rebound war er machtlos - 0:1. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne. Balazs Szakasics erhöhte für SC Piringsdorf auf 2:0 (75.), indem er am Ende der "Fahnenstange" nach einem langen Einwurf im Eins-gegen-Eins aus Nahdistanz vollstreckte. Den Vorsprung von Piringsdorf ließ Markus Schuneritsch in der 90. Minute anwachsen, indem er das Spielgerät ins lange Eck bugsierte. Kurz darauf traf Oliver Kiraly in der Nachspielzeit für SC Piringsdorf (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte Piringsdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mannersdorf.

Nächster Prüfstein für Mannersdorf ist ASV Pöttsching (Samstag, 19:30 Uhr). SC Piringsdorf misst sich am selben Tag mit SC Unterpullendorf (15:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – SC Piringsdorf, 0:4 (0:1)

94 Oliver Kiraly 0:4

90 Markus Schuneritsch 0:3

75 Balazs Szakasics 0:2

17 Oliver Hofmann 0:1

