Mit neun Mann: Rajzinger schießt Kroatisch Minihof zum Heimsieg gegen Geresdorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:14

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Kroatisch Minihof mit 2:1 gegen SC Kr. Geresdorf gewann. Die Partie ging an Spieltag 9 über die Bühne.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Vor einer Kulisse von 100 Zuschauern war es Peter Rajzinger, der das 1:0 für die Heimmannschaft aus einem Elfmeter erzielte. Kroatisch Minihof nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Numerisch ins Hintertreffen geriet Kroatisch Minihof in der 54. Minute, als Gabor Herczeg mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Das 2:0 für Kroatisch Minihof stellte Rajzinger sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Nachspielzeit (95.) gelang Kr. Geresdorf der Anschlusstreffer. Wenig später flog mit Szabolcs Horvath ein weiterer heimischer Akteur mit Gelb-Rot vom Feld. Schließlich sprang für Kroatisch Minihof gegen SC Kroatisch Geresdorf ein Dreier heraus.

Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kroatisch Minihof.

Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SC Kr. Geresdorf momentan auf dem Konto.

Kroatisch Minihof setzte sich mit diesem Sieg von Kr. Geresdorf ab und belegt nun mit 15 Punkten den vierten Rang, während der Gast weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. Kroatisch Minihof wandert mit nun 15 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Kroatisch Geresdorf gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Freitag tritt Kroatisch Minihof bei ASK Weppersdorf an, während SC Kr. Geresdorf zwei Tage später Kobersdorf empfängt.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – SC Kroatisch Geresdorf, 2:1 (1:0)

95 Balazs Suetoe 2:1

84 Peter Rajzinger 2:0

37 Peter Rajzinger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.