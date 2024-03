Erneuter Triumph von Kobersdorf: 2:0 vs. Kroatisch Minihof

Spielberichte

Durch ein 2:0 holte sich Kobersdorf in der Partie gegen Kroatisch Minihof drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kobersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Kroatisch Minihof seinen Sieger gefunden.

Später Ausschluss ändert nichts am Heimsieg

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Lucas Fahnler. In der 53. Minute traf der Spieler von Kobersdorf ins Schwarze, nachdem eine mustergültige Vorarbeit geleistet wurde und er nur mehr "Danke" zu sagen brauchte. Das Heim-Team traf zum 2:0 (77.) - Jürgen Kalbacher traf im Eins-gegen-Eins zur Entscheidung. In der 87. Minute erhielt Norbert Nemeth die Gelb-Rote Karte, sodass die Heimmannschaft fortan in Unterzahl agieren musste. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Kobersdorf schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Wer soll Kobersdorf noch stoppen? Kobersdorf verbuchte gegen Kroatisch Minihof die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte weiter an. Der Defensivverbund von Kobersdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst neun kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Kobersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Kobersdorf zu besiegen.

Am Freitag empfängt Kobersdorf die zweite Mannschaft von ASV Draßburg. Kroatisch Minihof hat nächste Woche SPG HRVATI zu Gast.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – Kroatisch Minihof, 2:0 (0:0)

77 Juergen Kalbacher 2:0

53 Lucas Fahnler 1:0

