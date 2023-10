HRAVTI biegt Kroatisch Geresdorf dank starker Startphase in Spielhälfte zwei

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:50

Am Samstag begrüßte HRVATI SC Kr. Geresdorf. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten von SPG HRVATI aus. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: HRVATI wurde der Favoritenrolle gerecht und triumphierte im Zuge der 11. Runde in der 1. Klasse Mitte.

Dem Gast glücken noch zwei Ehrentreffer

Kr. Geresdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als David Grubits das schnelle 1:0 für SPG HRVATI erzielte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für HRVATI. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marko Novokmet schnürte einen Doppelpack (47./55.), sodass die Gastgeber fortan mit 3:0 führten. Für das 4:0 von SPG HRVATI sorgte Grubits, der in Minute 65 zur Stelle war. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. In der 68. Minute brachte Julian Palatin das Netz für SC Kroatisch Geresdorf zum Zappeln. Szilveszter Wertetics beförderte das Leder zum 2:4 des Gasts über die Linie (72.). Unter dem Strich verbuchte HRVATI gegen SC Kr. Geresdorf einen 4:2-Sieg.

Mit vier Siegen weist die Bilanz von SPG HRVATI genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Kr. Geresdorf musste schon 21 Gegentreffer hinnehmen. Jetzt musste sich SC Kroatisch Geresdorf schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 23.03.2024 empfängt SPG HRVATI dann im nächsten Spiel ASK Weppersdorf, während Kr. Geresdorf am gleichen Tag bei SC Piringsdorf antritt.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – SC Kroatisch Geresdorf, 4:2 (1:0)

72 Szilveszter Wertetics 4:2

68 Julian Palatin 4:1

65 David Grubits 4:0

55 Marko Novokmet 3:0

47 Marko Novokmet 2:0

8 David Grubits 1:0

