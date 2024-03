Unterpullendorf überholt ASV Draßburg II nach Kantersieg in der Tabelle

Spielberichte

Mit der zweiten Mannschaft des ASV Draßburg und SC Unterpullendorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für ASV Draßburg II schien Unterpullendorf aber diesmal eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Das Hinspiel bei SC Unterpullendorf hatte Draßburg II schlussendlich mit 5:3 für sich entschieden.

Klarer Auswärtserfolg

Unterpullendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Balint Komoroczi traf in der elften Minuten nach einer tollen Flanke zur frühen Führung. Laszlo Legoza erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 24 Minuten auf 2:0. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Balazs Vidak per Lupfer über den gegnerischen Schlussmann hinweg zum 3:0 zugunsten von SC Unterpullendorf (40.). Unterpullendorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Eigentlich war ASV Draßburg KM II schon geschlagen, als Szabolcs Major das Leder per Elfmeter zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). Der gebrauchte Abend für das Heim-Team noch ungemütlicher, als Luca Roman Hausmann in der 90. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Letztlich fuhr SC Unterpullendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Bei ASV Draßburg II präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41).

SC Unterpullendorf ist jetzt mit 22 Zählern punktgleich mit ASV Draßburg KM II und steht mit dem besseren Torverhältniss von 28:18 auf dem zweiten Platz. Nach ASV Draßburg II stellt Unterpullendorf mit 28 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am Freitag muss Draßburg II bei Kobersdorf ran, zeitgleich wird SC Unterpullendorf von SC Nikitsch in Empfang genommen.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SC Unterpullendorf, 0:4 (0:3)

68 Szabolcs Major 0:4

40 Balazs Vidak 0:3

24 Laszlo Legoza 0:2

1 Balint Komoroczi 0:1

