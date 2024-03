Kobersdorf lässt sich auch von ASV Draßburg KM II nicht stoppen

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:32

Mit Kobersdorf und der Zweitvertretung von ASV Draßburg trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Kobersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Kobersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen ASV Draßburg II einen klaren Erfolg. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Ungefährdeter Heimsieg

In Minute 33 traf Kobersdorf zum ersten Mal ins Schwarze - Jürgen Kalbacher traf nach einem feinen Steckpass zum 1:0. Zur Pause behielt der Ligaprimus die Nase knapp vorn. Draßburg II geriet deutlicher in Rückstand, als Kobersdorf auf 2:0 erhöhte (48.) - Kalbacher traf aus 18 Metern zum Doppelpack. Richard Mark Gere schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 3:0 für Kobersdorf in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte der Heimmannschaft am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen ASV Draßburg KM II.

Wer soll Kobersdorf noch stoppen? Kobersdorf verbuchte gegen ASV Draßburg II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte weiter an. Mit nur neun Gegentoren stellt Kobersdorf die sicherste Abwehr der Liga. Kobersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zwölf Spiele ist es her, dass Kobersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Bei Draßburg II präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Trotz der Niederlage fiel ASV Draßburg KM II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat ASV Draßburg II momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Kobersdorf ist SPG HRVATI (Samstag, 18:30 Uhr). ASV Draßburg KM II misst sich am selben Tag mit SC Nikitsch (16:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – ASV Draßburg KM II, 3:0 (1:0)

83 Richard Mark Gere 3:0

48 Juergen Kalbacher 2:0

33 Juergen Kalbacher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.