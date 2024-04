Doppelpack von Markus reicht Weppersdorf bei ASV Pöttsching nicht

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:19

Bei ASV Pöttsching gab es für ASK Weppersdorf nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pöttsching wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte Weppersdorf durch ein 1:0 für sich entschieden.

Heimischen behalten die Oberhand

Florian Stefanits brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn. Gabor Markus beförderte das Leder zum 1:1 von ASK Weppersdorf in die Maschen (35.). Andreas Buger stellte die Weichen für ASV Pöttsching auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 60. Minute brachte Bojan Brezovac das Netz für Pöttsching zum Zappeln. Mit dem zweiten Treffer von Markus rückte Weppersdorf wieder ein wenig an ASV Pöttsching heran (75.). In der Nachspielzeit besserte Buger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Pöttsching erzielte. Letzten Endes ging ASV Pöttsching im Duell mit ASK Weppersdorf als Sieger hervor.

ASV Pöttsching präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Pöttsching. ASV Pöttsching knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Pöttsching acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Seit sechs Begegnungen hat ASV Pöttsching das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

ASK Weppersdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Pöttsching auf Kroatisch Minihof, Weppersdorf spielt tags zuvor gegen UFC Mannersdorf.

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – ASK Weppersdorf, 4:2 (2:1)

92 Andreas Buger 4:2

75 Gabor Markus 3:2

60 Bojan Brezovac 3:1

36 Andreas Buger 2:1

35 Gabor Markus 1:1

18 Florian Stefanits 1:0

