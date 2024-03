Unterpullendorf feiert knappen Auswärtssieg beim SC Nikitsch

Spielberichte

Freitag, 29. März 2024

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Unterpullendorf mit 2:1 gegen Nikitsch gewann. Schon im Hinspiel hatte der Gast die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Auswärtssieg ins Trockene gebracht

Balint Komoroczi stellte die Weichen für Unterpullendorf auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Dominik Adam Csomos beförderte das Leder zum 1:1 von SC Nikitsch in die Maschen (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Balazs Vidak versenkte die Kugel zum 2:1 (55.) per Elfmeter. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Sascha Szidanits von Nikitsch musste vorzeitig zum Duschen (82.). Am Ende punktete SC Unterpullendorf dreifach beim Gastgeber.

SC Nikitsch führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nikitsch verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Unterpullendorf behauptet nach dem Erfolg über SC Nikitsch den zweiten Tabellenplatz. SC Unterpullendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 30 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Unterpullendorf. Die Saison von SC Unterpullendorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

Mit insgesamt 25 Zählern befindet sich Unterpullendorf voll in der Spur. Die Formkurve von Nikitsch dagegen zeigt nach unten.

SC Nikitsch stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei der Zweitvertretung von ASV Draßburg KM vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Unterpullendorf Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SC Unterpullendorf, 1:2 (1:1)

55 Balazs Vidak 1:2

38 Dominik Adam Csomos 1:1

24 Balint Komoroczi 0:1

Details

