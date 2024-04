Punkteteilung zwischen SC Piringsdorf und SPG HRVATI

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:37

Das Spiel zwischen SC Piringsdorf und SPG HRVATI endete 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Jeweils zwei Torerfolge, gleichwohl mit einem Remis

David Grubits brachte HRVATI in der 25. Minute in Front. Zuvor vergaben die Hausherren einen Elfmeter. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Oliver Kiraly bereits wenig später besorgte (29.). Kurz vor der Pause vergab dieser auch noch eine weitere Möglichkeit auf das 2:1. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Eine Minute später ging Piringsdorf durch den zweiten Treffer von Kiraly in Führung. Für das zweite Tor von SPG HRVATI war Marko Novokmet verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:2 besorgte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SC Piringsdorf und HRVATI spielten unentschieden.

Nur einmal ging Piringsdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SPG HRVATI seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht SC Piringsdorf damit auch unverändert auf Rang sieben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Piringsdorf auf die Zweitvertretung von ASV Draßburg KM, HRVATI spielt tags zuvor gegen ASV Pöttsching.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – SPG HRVATI, 2:2 (1:1)

70 Marko Novokmet 2:2

56 Oliver Kiraly 2:1

29 Oliver Kiraly 1:1

25 David Grubits 0:1

