Anschlusstor von Kr. Geresdorf bleibt nur ein Ehrentreffer bei Nikitsch

Details Samstag, 20. April 2024 20:27

SC Kroatisch Geresdorf blieb gegen SC Nikitsch chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging Nikitsch als Favorit ins Spiel gegen SC Kr. Geresdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Kr. Geresdorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Klare Sache

Dominik Adam Csomos brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn, indem er die Kugel mit dem linken Fuß ins links Eck bugsierte. Kevin Johannes Borbely erhöhte den Vorsprung von SC Nikitsch nach 33 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Szilveszter Wertetics war es, der in der 57. Minute den Ball im Tor von Nikitsch unterbrachte. Maté Farkas versenkte die Kugel zum 3:1 für SC Nikitsch (75.), nachdem unzureichend geklärt wurde. Mit einem schnellen Doppelpack (86./87.) zum 5:1 schockte Csomos SC Kroatisch Geresdorf. Letztlich feierte Nikitsch gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SC Nikitsch macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Nikitsch derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC Kr. Geresdorf ist SC Nikitsch weiter im Aufwind.

SC Kroatisch Geresdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich SC Kr. Geresdorf schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Nikitsch stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei ASK Weppersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Kroatisch Geresdorf Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SC Kroatisch Geresdorf, 5:1 (2:0)

87 Dominik Adam Csomos 5:1

86 Dominik Adam Csomos 4:1

75 Máté Farkas 3:1

57 Szilveszter Wertetics 2:1

33 Kevin Johannes Borbely 2:0

12 Dominik Adam Csomos 1:0

